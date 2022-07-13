Папараці заскочили, як Кейт і Вільям з дітьми на гелікоптері вирушили у відпустку

У членів британської королівської родини розпочалася довгоочікувана відпустка.
Герцог і герцогиня Кембриджські разом із трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї вирушили на літній відпочинок.
У відео, опублікованому в акаунті @royalfashionpolice в Instagram, видно, як члени королівської родини йдуть до гелікоптера, який очікує їх на території Кенсінгтонського палацу. Сім'я сідає у вертоліт і відлітає.
Разом з ними на відпочинок вирушила і їхній собака — англійський кокер-спаніель на прізвисько Орла, з якою Кейт і Вільям нещодавно з'являлися на грі в поло.
Герцогиня Кейт була в білій сукні міді та солом'яному капелюсі, схожому на той, у якому її бачили на Вімблдонському турнірі минулими вихідними.
Невідомо, де проведуть Кембриджські канікули. Швидше за все, вони вирушили до свого заміського будинку Анмер Холл у Норфолку.
Раніше ми розповідали, як Кетрін любить відпочивати зі своїми трьома дітьми.
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