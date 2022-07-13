Папараці заскочили, як Кейт і Вільям з дітьми на гелікоптері вирушили у відпустку

Герцог і герцогиня Кембриджські разом із трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї вирушили на літній відпочинок.

У відео, опублікованому в акаунті @royalfashionpolice в Instagram, видно, як члени королівської родини йдуть до гелікоптера, який очікує їх на території Кенсінгтонського палацу. Сім'я сідає у вертоліт і відлітає.

Разом з ними на відпочинок вирушила і їхній собака — англійський кокер-спаніель на прізвисько Орла, з якою Кейт і Вільям нещодавно з'являлися на грі в поло.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт була в білій сукні міді та солом'яному капелюсі, схожому на той, у якому її бачили на Вімблдонському турнірі минулими вихідними.

Герцогиня Кембриджська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Невідомо, де проведуть Кембриджські канікули. Швидше за все, вони вирушили до свого заміського будинку Анмер Холл у Норфолку.

Раніше ми розповідали, як Кетрін любить відпочивати зі своїми трьома дітьми.

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