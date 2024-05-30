Парад на честь дня народження Чарльза: палац оголосив, чи з'явиться на ньому принцеса Кейт

Букінгемський палац офіційно підтвердив, що принцеса Уельська не буде присутня на репетиції Trooping the Color, оскільки продовжує лікуватися від раку.

Раніше були розмови про можливу присутність принцеси Кейт на заході, який ознаменується як святкування дня народження монарха, але палац офіційно заявив, що Кетрін не буде присутньою на репетиції Trooping the Color, яка відбудеться 8 червня.

Парад Trooping the Color / Фото: Associated Press

Натомість роль інспектора, яку зазвичай виконує принцеса Уельська, виконуватиме генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл, допоки Кейт продовжує своє одужання.

Винесення прапора проводиться щороку як офіційний захід з нагоди дня народження монарха, хоча фактичний день народження Чарльза 14 листопада. Традиція бере свій початок багато століть тому і стала щорічним заходом із 1760 року.

До речі, кажуть, що можливо на параді з'являться троє дітей Уельських — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Принцеса Уельська на Trooping The Colour з королевою Каміллою та дітьми / Фото: Associated Press

Офіційний парад з нагоди дня народження короля Чарльза відбудеться 15 червня. Це одна із найбільших військових церемоній року, в якій беруть участь близько 1600 солдатів, 400 музикантів, 200 коней. Завершиться парад прольотом британських ВПС над Букінгемським палацом, повідомляє express.co.uk.

Багато хто сподівався, що принцеса Кейт, яка була відсутня на королівських заходах із грудня, з'явиться на святкуванні дня народження свого дорогого тестя короля Чарльза III, який і сам все ще лікується від раку, але вже отримав дозвіл від своєї медичної команди на участь у таких масштабних заходах.

Принцеса Уельська на Trooping The Colour 2023 року / Фото: Associated Press

Також раніше ми писали, що щоденник принцеси Кейт є абсолютно порожнім на весь 2024 рік.

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