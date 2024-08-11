Парк Бегшот: який вигляд має резиденція, де живуть герцогиня Софі та принц Едвард

Цей величний маєток, розташований у великій сільській місцевості графства Суррей, став домом принца Едварда та Софі з моменту їхнього весілля 1999 року. Ця будівля є пам'яткою архітектури II категорії, з 51 акром землі для сім'ї. Це забезпечує мешканцям більшу конфіденційність, захищеність від сторонніх очей.

Герцогиня Софі та принц Едвард на великодній службі 2024 року / Фото: Associated Press

Нинішня будівля була збудована на місці більш раннього маєтку 1879 року з оздобленням із червоної цегли та каменю в готичному стилі Тюдорів для принца Артура, герцога Коннаутського. Бічні та задні прибудови були додані наприкінці 19-го та на початку 20-го століть. Упорядковані території також внесені до списку Grade II у Реєстрі історичних парків та садів.

Парк Бегшот, королівська резиденція принца Едварда та герцогині Софі / Фото: Getty Images

У березні 1998 року Bagshot Park і блок стайні та Sunningdale Lodge були здані в оренду принцу Едварду на 50 років. Будинок було відремонтовано як резиденцію принца. Реконструкція була частково профінансована королівською родиною та частково особисто сином королеви Єлизавети II.

Принц орендував замок у Crown Estate спочатку за 5000 фунтів стерлінгів на рік (6,3 тис. доларів), а після реконструкції ця сума зросла до 90 000 фунтів стерлінгів на рік (близько 116 тисяч доларів) і продовжив оренду до 150 років. Ймовірно, герцог планує залишити маєток в користування своїм дітям і навіть майбутнім онукам.

Парк Бегшот, королівська резиденція принца Едварда та герцогині Софі / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, який вигляд має шотландський замок Балморал, який так любить король Чарльз III та вся його родина, проводячи тут літні канікули.

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