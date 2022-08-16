Пасажири були в захваті: принцеса Беатріс із сім'єю була помічена на рейсі бюджетної авіакомпанії

Не всі королівські особи літають приватними джетами, як Меган та Гаррі. Онука королеви Єлизавети ІІ – принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці були помічені на рейсі бюджетної авіакомпанії.

Минулими вихідними принцеса Йоркська Беатріс, її чоловік Едоардо разом з маленькою донькою Сієнною поверталася з відпустки в Іспанії. Як пише Express, подружжя помітили на рейсі компанії Wizz Air, що повертався з Малаги до аеропорта Гатвік у Лондоні в суботу.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едо / Фото: Getty Images

Джерела, які бачили пару поділилися своїми враженнями: "Я був такий вражений, побачивши, що принцеса Беатріс летить на Wizz Air", "Вона подорожувала зі своєю родиною і мала з собою дитяче автокрісло".

Тим не менш, принцеса Беатріс, як і раніше, має слабкість до дорогих поїздок. Раніше цього року її бачили з мамою Сарою Фергюсон та сестрою принцесою Євгенією на схилах гірськолижного курорту у Верб'є, у Швейцарі, шале там коштують дуже дорого. Втім, принцеса Йоркська дівчина не бідна, до того ж одружена з італійським аристократом і бізнесменом.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки заробляють члени королівської родини.

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