Патрон показав свого поважного друга-пса

Пес-сапер Патрон показав підписникам в Instagram свого гарного друга – собаку-ветерана ДСНС Лорда.

Він розповів, що Лорд мужньо відслужив українському народу і наразі він – на заслуженому відпочинку.

Пес Патрон з другом Лордом / Фото: Instagram пса Патрона

У підписі Патрон поділився міркуваннями про своє місце в житті.

"Я часто, коли ще був малим і шукав себе, питав його: як зрозуміти, що ти корисний, що ти маєш свою місію? Пан Лорд завжди загадково тільки казав: "Ти зрозумієш".

Коли в мене з’явились успіхи в моїй саперній кар'єрі - я зрозумів, що в мене є хист і справа мого життя. Наче у цілому світі десь була якась маленька виїмка, вилита по моїй формі і образу. Як та туфелька, яка підходила лише Попелюшці. І ось я її знайшов. Я тепер у своїй виїмці.

Я знаю, що люди можуть довго шукати свою виїмку. Чесно кажучи, у собак те саме. Але буває так, що всі лапи сточуєш у пошуках тієї виїмки - а її нема, і все тут", - йдеться у дописі.

Пес зазначив, що ці "виїмки" бувають не лише професійні.

"Ви може їх вже знайшли, але не одразу відчули це. Ви можете бути найкращим другом і порадником - це ваша виїмка. Ви можете бути чудовими батьками - це ваша. Ви можете бути чиєюсь "солодкою булочкою" - і то буде ваша особлива виїмка. І ще тисячі мільйонів варіацій, може бути одразу й кілька.

Просто якось скажіть собі чесно, що саме у вас виходить добре. Ніколи не применшуйте свої здібності. І, як казав пан Лорд, "ти зрозумієш", яке твоє місце у цьому житті", - написав Патрон.

Нагадаємо, собака-піротехнік поділився дописом, який мотивує, незважаючи на перешкоди, досягати своїх цілей.

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