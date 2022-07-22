Патрону – 3 роки: що подарували найвідомішому псу України

Популярному джек-расселу та члену команди піротехніків ДСНС Чернігівської області напередодні виповнилося 3 роки. Які подарунки він отримав та як його вітали, розповіли у програмі "Сніданок з 1+1".

День народження Патрон відсвяткував не на роботі, а у сімейному колі. Він змінив свій жилет ДСНС на галантного метелика, а польову роботу – на святкову фотосесію з тортом з паштету та з його улюбленим сиром.

Замість подарунків Патрон попросив підтримати його благодійну ініціативу – збирання грошей на "святкову миску корму" для тварин, які залишилися без дому. Завдяки своїй популярності (а це 335 тисяч фоловерів у Instagram та численні нагороди та премії, зокрема міжнародні) він зміг зібрати велику суму – 261 470 гривень та 2000 доларів, які передав організації UAnimals.

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