Педикюром теж нехтує: королеву Летицію сфотографували у відпустці

Дружина короля Філіпа VI разом з ним та з їхніми двома дітьми відпочиває в Пальма-де-Майорці.

Всім відомо, що королева Летиція не любить робити манікюр (надає перевагу лише гігієнічному) і не наносить лак на нігті. Чому королівська особа вирішила нехтувати манікюром, досі не відомо.

На нових фото із королівської відпустки видно, що Летиція не любить фарбувати не лише нігті на руках, а й на ногах. Коли вона залишала ресторан Mia в Пальма-де-Майорці, вона була одягнена в яскраву червону сукню і відкриті босоніжки на пласкій підошві, і було помітно, що її нігті на ногах не були нафарбовані.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також раніше ми показували кілька витончених літніх луків королеви Летиції з відпустки.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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