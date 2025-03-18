Пекла зелені вафлі: Меган Маркл показала, як з Гаррі та дітьми відсвяткувала День Святого Патріка

Меган Маркл також своєрідно відсвяткувала День Святого Патріка в Монтесіто.

Герцогиня Сассекська поділилася фотографією зеленого сніданку, який спекла для своїх дітей спеціально до свята.

Меган поділилася у своїх Instagram Stories коротким оглядом того, як вона відсвяткувала цей день, 17 березня, з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми – сином Арчі та дочкою Лілі. Вона показала, як готує сніданок, починаючи з кадру, на якому вона розмішує зелене тісто, з підписом "Про цей ранок...".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Потім Мег продемонструвала, як тісто заливається у вафельницю. В результаті вийшли зелені вафлі, зокрема й у вигляді обличчя, в якому замість очей використовувалася чорниця, замість рота – ківі, а замість волосся – збиті вершки "для дітей".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, раніше принц Гаррі розповідав, що його бабуся королева Єлизавета II одного разу подарувала на день народження Арчі вафельницю, можливо, саме її Меган і використала цього разу.

"Щасливого Дня Святого Патріка", — написала Меган, поставивши емозі у вигляді зеленого серця під фотографіями.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, принцеса Уельська відсвяткувала День Святого Патріка на публічному заході у Лондоні.

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