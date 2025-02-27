Пекли пироги і веселилися: як Кейт та Вільям проводили час в Уельсі

Принц і принцеса Уельські відвідали Понтіпрідд у Південному Уельсі, щоб дізнатися про те, як справляється громада після того, як взимку вона двічі постраждала від повеней.

Під час візиту Кейт і Вільям об'єдналися, щоб спробувати свої сили у приготуванні валлійських пирогів під час візиту до The Welsh Cake Shop Там, разом із власницею Терезою Коннер, королівське подружжя взяло участь у замішуванні тіста та його розкочуванні перед тим, як нарізати коржики.

Кейт і Вільям та Уельсі / Фото: Associated Press

"Вони були привітні, дружелюбні та приземлені і були справді милі", розповіла власниця про зустріч із парою. "Вони сказали, що з'їли багато валлійських пирогів, але ніколи їх не готували. І вони сказали, що їм дуже сподобався цей досвід", — розповіла Тереза Коннер журналу People.

Потім Уельські попрямували до місцевого кафе Fountain Café, щоб поговорити з групою власників бізнесу про ринкове життя та його центральну роль у місцевій спільноті, а також почути про нещодавню повінь і про те, як вона вплинула на них та інші підприємства в цьому районі.

Кейт і Вільям та Уельсі / Фото: Associated Press

Кейт і Вільям та Уельсі / Фото: Associated Press

Кейт і Вільям прибули до Уельсу напередодні національного свята Уельсу — Дня Святого Давида, яке відзначається 1 березня.

Кейт і Вільям та Уельсі / Фото: Associated Press

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