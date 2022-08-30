Переборщила з макіяжем: міністерка з питань зміни клімату Пакистану на інтерв'ю

Міністерка з питань зміни клімату Пакистану Шеррі Рехман дала інтерв’ю агенції Associated Press в Ісламабаді.

Для інтерв'ю Рехман обрала жакет гранатового кольору і чорний шарф-хустку із золотистим квітковим принтом.

Шеррі Рехман / Фото: Associated Press

Аутфіт Шеррі доповнила дуже насиченим макіяжем. Вона нафарбувала губи червоною помадою, а очі – щедрим шаром чорних тіней і підвела нижні повіки синім олівцем. Брови вона рясно нафарбувала чорним олівцем.

Шеррі Рехман / Фото: Associated Press

Вуха міністерка прикрасила маленькими сережками-кільцями з камінням, а на руці був перстень з великим бордовим камінням.

Шеррі Рехман / Фото: Associated Press

Лук вона завершила оптичними окулярами у чорній оправі і бордовим манікюром.

Рехман обожнює яскраві мейкапи. Раніше вона також з'являлася на публіці з насиченим макіяжем.

Шеррі Рехман / Фото: Associated Press

Шеррі Рехман / Фото: Associated Press

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