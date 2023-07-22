Переборщила з розміром: принцеса Клер одягла крислатий капелюх у колір штанів на свято

Королівська особливо віддала перевагу луку із двох кольорів.

Дружина бельгійського принца – 49-річна принцеса Бельгії Клер – відвідала парад на честь Національного дня Бельгії. Для заходу жінка обрала двокольорове вбрання, яке включало широкі штани кольору курної троянди і білу блузу з напуском та поясом з пряжкою.

Принцеса Бельгії Клер / Фото: Associated Press

Також у цьому образі Клер були присутні замшеві туфлі з бантиками та капелюх із величезними крисами незвичайного дизайну.

Головний убір був виконаний у колір штанів і мав незвичайний дизайн — у верхній частині капелюх був загнутий.

Принцеса Бельгії Клер / Фото: Getty Images

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