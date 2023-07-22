Переборщила з розміром: принцеса Клер одягла крислатий капелюх у колір штанів на свято

Королівська особливо віддала перевагу луку із двох кольорів.
Дружина бельгійського принца – 49-річна принцеса Бельгії Клер – відвідала парад на честь Національного дня Бельгії. Для заходу жінка обрала двокольорове вбрання, яке включало широкі штани кольору курної троянди і білу блузу з напуском та поясом з пряжкою.
Також у цьому образі Клер були присутні замшеві туфлі з бантиками та капелюх із величезними крисами незвичайного дизайну.
Головний убір був виконаний у колір штанів і мав незвичайний дизайн — у верхній частині капелюх був загнутий.
Читайте також:
- Повний несмак: бельгійська принцеса Дельфіна одягла дивну сукню із серцем на захід
- Випадковість чи ні: бельгійська принцеса повторила образ Кейт Міддлтон
- На честь 10-річчя: Кейт та Вільям показали новий знімок старшого сина — принца Джорджа