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Перебувають у відпустці: Кейт та Вільям Уельські вийшли у соцмережі з новим повідомленням

Перебувають у відпустці: Кейт та Вільям Уельські вийшли у соцмережі з новим повідомленням

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям та його дружина Кейт опублікували в соцмережах нове повідомлення.

Принц і принцеса Уельські висловили підтримку збірній Великої Британії на Паралімпійських іграх, які стартували у Парижі 28 серпня.

Кейт і Вільям / © Getty Images
Кейт і Вільям / Фото: Getty Images

У повідомленні, опублікованому на їхніх сторінках у соціальних мережах, пара написала:

"З нетерпінням чекаємо на ще кілька тижнів неймовірного спорту! Бажаємо удачі нашим спортсменам @ParalympicsGB і тим, хто братиме участь у #Paris2024". Повідомлення було підписано їх першими ініціалами "W&C", що вказує на те, що його написали особисто Кейт та Вільям.

Зараз подружжя з дітьми перебувають в Шотландії, де в замку Балморал проводять літні канікули. Днями їх бачили папараці дорогою до церкви на недільну службу.

Кейт та Вільям / © Associated Press
Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

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