Перебувають у відпустці: Кейт та Вільям Уельські вийшли у соцмережі з новим повідомленням

Принц Вільям та його дружина Кейт опублікували в соцмережах нове повідомлення.
Принц і принцеса Уельські висловили підтримку збірній Великої Британії на Паралімпійських іграх, які стартували у Парижі 28 серпня.
У повідомленні, опублікованому на їхніх сторінках у соціальних мережах, пара написала:
"З нетерпінням чекаємо на ще кілька тижнів неймовірного спорту! Бажаємо удачі нашим спортсменам @ParalympicsGB і тим, хто братиме участь у #Paris2024". Повідомлення було підписано їх першими ініціалами "W&C", що вказує на те, що його написали особисто Кейт та Вільям.
Looking forward to another few weeks of incredible sport! Wishing дуже великий щастя до нашої @ParalympicsGB атлети і всі ті, хто конкурує в #Paris2024. W & C https://t.co/5epHiMOpXv— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 28, 2024
Зараз подружжя з дітьми перебувають в Шотландії, де в замку Балморал проводять літні канікули. Днями їх бачили папараці дорогою до церкви на недільну службу.
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