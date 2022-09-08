Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перед Букінгемським палацом виставлено траурну табличку, яка інформує про смерть Єлизавети II

Дата публікації
Перегляди
28к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перед Букінгемським палацом виставлено траурну табличку, яка інформує про смерть Єлизавети II

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Після смерті королеви Єлизавети II були дотримані всі правила, перш ніж новину оголосили публіці офіційно.

Після смерті монархині її власний секретар повідомив новину прем'єр-міністерці Елізабет Трасс. Далі прем'єр-міністерка проінформувала глав 15 держав, де правила монархиня про її смерть. Після пані Трасс під час звернення до нації у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II оголосила, що новий король взяв собі ім'я Чарльз III.

Померла королева Єлизавета ІІ / © Getty Images
Померла королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Тільки після цього перед Букінгемським палацом було виставлено жалобну табличку, яка інформує про подію. У ній написано:

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", — йдеться у заяві палацу.

Померла королева Єлизавета ІІ / © Getty Images
Померла королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Також перед будівлею парламенту спущено прапор.

Померла королева Єлизавета ІІ / © Getty Images
Померла королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Новий король Чарльз III вже також випустив першу заяву та оголосив про десятиденну жалобу. Сьогодні вони з королевою-консортом Каміллою залишаться у замку Балморал, у Шотландії, а завтра вирушать до Лондона.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація