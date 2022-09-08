Перед Букінгемським палацом виставлено траурну табличку, яка інформує про смерть Єлизавети II

Після смерті королеви Єлизавети II були дотримані всі правила, перш ніж новину оголосили публіці офіційно.
Після смерті монархині її власний секретар повідомив новину прем'єр-міністерці Елізабет Трасс. Далі прем'єр-міністерка проінформувала глав 15 держав, де правила монархиня про її смерть. Після пані Трасс під час звернення до нації у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II оголосила, що новий король взяв собі ім'я Чарльз III.
Тільки після цього перед Букінгемським палацом було виставлено жалобну табличку, яка інформує про подію. У ній написано:
"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", — йдеться у заяві палацу.
Також перед будівлею парламенту спущено прапор.
Новий король Чарльз III вже також випустив першу заяву та оголосив про десятиденну жалобу. Сьогодні вони з королевою-консортом Каміллою залишаться у замку Балморал, у Шотландії, а завтра вирушать до Лондона.
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