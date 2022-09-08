Перед Букінгемським палацом виставлено траурну табличку, яка інформує про смерть Єлизавети II

Після смерті монархині її власний секретар повідомив новину прем'єр-міністерці Елізабет Трасс. Далі прем'єр-міністерка проінформувала глав 15 держав, де правила монархиня про її смерть. Після пані Трасс під час звернення до нації у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II оголосила, що новий король взяв собі ім'я Чарльз III.

Померла королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Тільки після цього перед Букінгемським палацом було виставлено жалобну табличку, яка інформує про подію. У ній написано:

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", — йдеться у заяві палацу.

Померла королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Також перед будівлею парламенту спущено прапор.

Померла королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Новий король Чарльз III вже також випустив першу заяву та оголосив про десятиденну жалобу. Сьогодні вони з королевою-консортом Каміллою залишаться у замку Балморал, у Шотландії, а завтра вирушать до Лондона.

Читайте також: