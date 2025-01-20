Перед інавгурацією: Джо та Джилл Байдени зустріли Дональда та Меланію Трамп у Білому домі

Джо Байден та його дружина перша леді Джилл Байден прибули до Білого дому у Вашингтоні.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президентське подружжя було зазнімковані разом з віце-президенткою Камалою Гарріс і другим джентльменом Дагом Емхоффом. Вони зібралися, щоб зустріти Дональда та Меланію Трамп біля Білого дому перед церемонією інавгурації.

73-річна Джилл обрала для церемонії інавгурації фіолетове пальто з поясом і сукню з рукавичками підібрала до тону. У Джилл було бездоганне укладання та виразний макіяж на обличчі, а у вухах виблискували сережки з діамантами.

Джо та Джилл Байдени на інавгурації Дональда Трампа / Фото: Associated Press

60-річна Камала Гарріс приїхала на захід у чорному пальті та чорних шкіряних рукавичках, а у неї на шиї була хустка в принт. Гарріс зробила укладання, макіяж на обличчі, а у вухах у неї сяяли круглі сережки-цвяшки.

Джо та Джилл Байдени, Камала Гарріс та Даг Емхофф у Білому домі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня 2025 року у Вашингтоні, президент Дональд Трамп вступає на посаду на другий термін як 47-й президент Сполучених Штатів. Перед церемонією президент прибув до Білого дому, де його вітали Байдени. Сьогодні Джо Байден залишив Білий дім.

Джилл та Джо Байдени вітають Дональда Трампа та Меланію Трамп біля Білого дому у Вашингтоні / Фото: Associated Press

Джилл та Джо Байдени вітають Дональда Трампа та Меланію Трамп біля Білого дому у Вашингтоні / Фото: Associated Press

Джилл та Джо Байдени вітають Дональда Трампа та Меланію Трамп біля Білого дому у Вашингтоні / Фото: Associated Press

Читайте також: