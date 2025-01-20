Перед інавгурацією: Джо та Джилл Байдени зустріли Дональда та Меланію Трамп у Білому домі

46-й президент США Джо Байден сьогодні передає повноваження новообраному 47-му президенту Дональду Трампу.
Джо Байден та його дружина перша леді Джилл Байден прибули до Білого дому у Вашингтоні.
Президентське подружжя було зазнімковані разом з віце-президенткою Камалою Гарріс і другим джентльменом Дагом Емхоффом. Вони зібралися, щоб зустріти Дональда та Меланію Трамп біля Білого дому перед церемонією інавгурації.
73-річна Джилл обрала для церемонії інавгурації фіолетове пальто з поясом і сукню з рукавичками підібрала до тону. У Джилл було бездоганне укладання та виразний макіяж на обличчі, а у вухах виблискували сережки з діамантами.
60-річна Камала Гарріс приїхала на захід у чорному пальті та чорних шкіряних рукавичках, а у неї на шиї була хустка в принт. Гарріс зробила укладання, макіяж на обличчі, а у вухах у неї сяяли круглі сережки-цвяшки.
Нагадаємо, сьогодні, 20 січня 2025 року у Вашингтоні, президент Дональд Трамп вступає на посаду на другий термін як 47-й президент Сполучених Штатів. Перед церемонією президент прибув до Білого дому, де його вітали Байдени. Сьогодні Джо Байден залишив Білий дім.
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