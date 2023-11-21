Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перед Різдвом: Меган Маркл розповіла про традицію, яку вони втілюють із дітьми напередодні свята

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
484
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перед Різдвом: Меган Маркл розповіла про традицію, яку вони втілюють із дітьми напередодні свята

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Меган і Гаррі виховують двох дітей – сина принца Арчі та дочку принцесу Лілібет.

Нещодавно під час візиту на церемонію вручення премії Variety's Power of Women Awards у Лос-Анджелесі герцогиня Сассекська розповіла про те, які ритуали з'явилися у їхній родині напередодні Різдва.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Ми створюємо зараз нові традиції, коли наші діти підростають. І ми насолоджуємося кожним моментом цього. Мені подобається стригти та прикрашати ялинку разом зі своїми дітьми", — сказала герцогиня у коментарі E! Новини, пише express.

Раніше ми розповідали, де планують провести цього року Різдво Меган Маркл та принц Гаррі. Очевидно, що Букінгемський палац не надішле їм цього разу запрошення провести зимові канікули в Сандрінгемі разом з іншими членами королівської родини. 

Меган та Гаррі / © Getty Images
Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Принц Гаррі з дружиною ледь не розбились: папараці переслідували пару понад дві години

Принц Гаррі з дружиною ледь не розбились: папараці переслідували пару понад дві години

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
484
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація