Перед Різдвом: Меган Маркл розповіла про традицію, яку вони втілюють із дітьми напередодні свята

Меган і Гаррі виховують двох дітей – сина принца Арчі та дочку принцесу Лілібет.

Нещодавно під час візиту на церемонію вручення премії Variety's Power of Women Awards у Лос-Анджелесі герцогиня Сассекська розповіла про те, які ритуали з'явилися у їхній родині напередодні Різдва.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Ми створюємо зараз нові традиції, коли наші діти підростають. І ми насолоджуємося кожним моментом цього. Мені подобається стригти та прикрашати ялинку разом зі своїми дітьми", — сказала герцогиня у коментарі E! Новини, пише express.

Раніше ми розповідали, де планують провести цього року Різдво Меган Маркл та принц Гаррі. Очевидно, що Букінгемський палац не надішле їм цього разу запрошення провести зимові канікули в Сандрінгемі разом з іншими членами королівської родини.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

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