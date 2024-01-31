Передасть трон синові: королівський дворецький озвучив, коли Чарльз III може зректися престолу на користь Вільяма

За словами колишнього королівського дворецького, король Чарльз за десять років передасть корону своєму старшому синові, принцу Вільяму.

Пол Баррелл, який працював на принцесу Діану понад 10 років до її раптової смерті 1997-го, сказав, що 75-річний монарх буде прагнути відмовитися від трону достроково, щоб звільнити місце для 41-річного Вільяма та його дружини принцеси Уельської Кетрін, пише nypost.

"Я думаю, що це станеться в цій країні. Я думаю, що король і королева віддадуть цій посаді 10 років, я думаю, що це 10-річний план", — сказав Баррелл, додавши, що Чарльз "виграє час" і має " 10-річний план перед зреченням. "Я не думаю, що він захоче бути королем, коли короновані глави Європи розуміють, що вони можуть передати владу своїм спадкоємцям і побачити, як вони стануть монархами і отримають від цього задоволення", — продовжив Баррелл.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Королева ніколи б не зробила цього, тому що вона належала до іншого покоління, все її життя було побудовано навколо того, щоб бути монархинею. Але король точно знатиме, що робити. Він може сказати: "Я зробив достатньо" і захоче займатися тим, що близько до його душі", — каже ексдворецький.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Свій прогноз він зробив після того, як королева Данії зреклася престолу на користь сина короля Фредеріка X, щоб поступитися дорогою молодому поколінню. Хоча ходили чутки, що вона зробила це для того, щоб врятувати шлюб свого сина та королеви Мері.

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