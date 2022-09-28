Передбачав усе: король Чарльз III вніс зміни до плану похорону Єлизавети II в останню хвилину

З королевою Єлизаветою II попрощалися тиждень тому, але деякі подробиці державного похорону монархині з'являються тільки зараз.

Стало відомо, що король Чарльз III змінив плани похорону Єлизавети II в останню хвилину, щоб уникнути незручного моменту.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Не секрет, що похорон монархині ретельно планується і сама королева Єлизавета II брала участь у розробці плану, а можливо навіть і в репетиції власного похорону.

У первісному плані коні під час процесії мали слідувати одразу за труною королеви, коли тіло монархині перевозили на лафеті з Вестмінстерського абатства до Веллінгтонської арки. А король Чарльз, його сестра Анна та брати Ендрю та Едвард, а також принци Вільям і Гаррі повинні були йти за кіньми пішки, пише express.

Похорон Єлизавети II / Фото: Associated Press

Однак згодом Чарльз зробив перестановки і коні були відсунуті на задній план для того, щоб тим, хто йшлов за ними не довелося переступати через екскременти, що залишали тварини.

Похорон Єлизавети II / Фото: Associated Press

Похорон Єлизавети II / Фото: Associated Press

Чарльз не хотів мати комічний вигляд в цей момент, перестрибуючи через кінські купи.

Ті, хто спостерігав за процесією, помітили, що король ухвалив правильне рішення. Бо ті, хто йшли позаду коней, якраз і зіткнулися з тим, що їм довелося переступати через всі ці купи.

Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Читайте також: