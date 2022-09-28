Передбачав усе: король Чарльз III вніс зміни до плану похорону Єлизавети II в останню хвилину

З королевою Єлизаветою II попрощалися тиждень тому, але деякі подробиці державного похорону монархині з'являються тільки зараз.
Стало відомо, що король Чарльз III змінив плани похорону Єлизавети II в останню хвилину, щоб уникнути незручного моменту.
Не секрет, що похорон монархині ретельно планується і сама королева Єлизавета II брала участь у розробці плану, а можливо навіть і в репетиції власного похорону.
У первісному плані коні під час процесії мали слідувати одразу за труною королеви, коли тіло монархині перевозили на лафеті з Вестмінстерського абатства до Веллінгтонської арки. А король Чарльз, його сестра Анна та брати Ендрю та Едвард, а також принци Вільям і Гаррі повинні були йти за кіньми пішки, пише express.
Однак згодом Чарльз зробив перестановки і коні були відсунуті на задній план для того, щоб тим, хто йшлов за ними не довелося переступати через екскременти, що залишали тварини.
Чарльз не хотів мати комічний вигляд в цей момент, перестрибуючи через кінські купи.
Ті, хто спостерігав за процесією, помітили, що король ухвалив правильне рішення. Бо ті, хто йшли позаду коней, якраз і зіткнулися з тим, що їм довелося переступати через всі ці купи.
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