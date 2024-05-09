Передумала: принцеса Катаріна-Амалія не відмовлятиметься від допомоги у розмірі 2 мільйонів доларів

Раніше спадкоємиця нідерландського трону заявляла, що не прийматиме виплати, якщо витрати, пов'язані з її роллю, не збільшаться.

Але тепер принцеса передумала і заявила, що отримуватиме від уряду відшкодування своїх витрат як спадкоємниця престолу. Відомо, що Катаріна-Амалія має право претендувати на 1 509 000 євро на витрати і 322 000 євро на зарплату від 2021 року, коли в грудні того ж року їй виповнилося 18 років.

Принцеса Катаріна-Амалія з батьком королем Віллемом-Олександром / Фото: Getty Images

Як повідомляє Hello! раніше цього тижня дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими надіслала листа прем'єр-міністру Марку Рютте, в якому пояснила зміну свого рішення.

"З плином часу та після певних обставин тепер можна передбачити, що мені доведеться взяти до уваги кадрові та матеріальні витрати з метою самостійного та автономного виконання моєї роботи, включаючи адміністративний персонал, житло та робоче приміщення", — йдеться у її листі.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Видання також повідомило, що принцеса не отримає зарплати, доки не завершиться її навчання.

Катаріна-Амалія наразі вивчає політику, психологію, право та економіку в Амстердамському університеті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що майбутня королева була змушена цілий рік жити в Іспанії через загрози викрадення. Під час візиту королеви Летиції та короля Філіпа VI до Амстердама, король Віллем-Олександр подякував монархам за надану допомогу та підтримку у цьому питанні.

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Зараз Катаріна-Амалія повернулася до Амстердаму, щоб відновити навчання і періодично з'являється разом із батьками на королівських заходах. Присутня вонабула і на своєму першому державному банкеті, якраз коли приїжджало королівське подружжя Іспанії.

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