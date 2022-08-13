Перехитрував усіх і втік від санкцій: як Абрамович сховав яхти на 1,2 мільярда доларів у Туреччині

Близький до Путіна олігарх Роман Абрамович, який зараз під санкціями ЄС та Британії, продовжує лавірувати у бурхливому морі санкційної реальності, з надією врятувати своє майно. Задля цього олігарх не гидує нічим.

Абрамович намагається оскаржити накладені на нього санкції у суді, мотивуючи тим, що вони порушують його права як громадянина Португалії, які Євросоюз має захищати. Як компенсацію вимагає, щоб Брюссель вніс 1 млн євро до благодійного фонду, створеного ним після продажу футбольного клубу "Челсі".

Також олігарх періодично "спливає" на переговорах між Росією та Україною, сподіваючись заробити репутацію ефективного посередника і таким чином уникнути санкцій, і, хоча США визнали відсутність користі від Абрамовича як посередника, олігарх не полишає спроб.

Абрамович, який раніше активно фінансував російських діячів культури, зараз, мабуть, закликав їх "віддавати борги", бо за останні місяці ми вже кілька разів чули від відомих російських режисерів та продюсерів заклик зняти санкції з олігарха.

Але оскільки всі ці методи результату поки не дають, найцінніші активи Абрамович намагається просто сховати. І, як виявилось, досить успішно.

Як повідомляє LuxuryLaunches, біля берегів Туреччини, крім раніше помічених там яхт Solaris і Eclipse, знайшлися ще два судна Абрамовича, трохи менше перших двох: яхта Halo і судно Garcon. безпеки".

Яхта "Eclipse" Романа Абрамовича / Фото: Associated Press

За даними сервісу відстеження суден, Garcon знаходиться біля портового міста Фетхіє на південному заході Туреччини, а Halo стоїть у порту Гечек на півдні.

Раніше, у квітні, повідомлялося, що ці судна пришвартувалися в порту Антигуа та Барбуди, острівної держави у Карибському морі. Тоді держава запропонувала Великій Британії допомогу в їх конфіскації. Однак закони Антигуа та Барбуди не дозволяють заарештовувати майно, якщо людина не скоїла злочини в країні. Тому в результаті 22 липня обидва судна залишили акваторію островів.



Як повідомляє Daily Mail, Eclipse зазвичай проводив більшу частину зими на Карибах, де Абрамович має 70-акровий маєток на пляжі на острові Сен-Бартс, але перед самим початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 21 лютого 2022 року яхта покинула Сен-Барт. Пізніше Eclipse пройшла через Гібралтарську протоку — всього за дві милі від британських територіальних вод — і старанно уникала вод країн ЄС, продовжуючи пливти на схід.

Solaris перебував на ремонті в Барселоні, але 8 березня поспішно поїхав, оскільки країни ЄС розпочали конфіскацію активів. Через чотири дні він прибув до порту Тіват у Чорногорії, що не входить до ЄС.

Яхта Solaris / Фото: Getty Images

Чорногорія, яка прагне вступити до ЄС, погодилася повторити санкції проти Росії, але на практиці лише заборонила польоти авіакомпаній країни до Росії. Тому Абрамович вважав пристань для суперяхт у Тіваті безпечнішим місцем, ніж Іспанія, — принаймні тимчасово, повідомляють джерела.

Solaris поспішно залишив Тіват якраз перед тим, як ЄС оголосив, що наслідував приклад Великобританії і наклав санкції на Абрамовича через його зв'язки з Кремлем.

Зараз всі яхти Абрамовича в цілковитій безпеці знаходяться в Туреччині, де їм, мабуть, нічого не загрожує.

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