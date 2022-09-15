Перехвилювався: королівський охоронець знепритомнів перед труною королеви Єлизавети II (відео)

Один із королівських охоронців, що охороняють труну королеви у Вестмінстер-холі, раптово знепритомнів.

Під час варти біля труни королеви Єлизавети II, яка перебуває зараз у Вестмінстер-холі з одним із королівських солдатів, стався інцидент, який розлетівся у всі новини.

Він стояв біля підніжжя труни покійної монархині, коли солдатові раптово стало зле і він знепритомнів. Кадри було знято під час прямої трансляції. Охоронці з підрозділів, до яких входять Тілоохоронці Государя, Відділення домашнього господарства або Йомени-наглядачі Лондонського Тауера, повинні залишатися абсолютно нерухомими в чотирьох кутах труни монархині.

Одягнений у чорну форму він тримав церемоніальну палицю, коли знепритомнів, а найближчі офіційні особи швидко кинулися йому на допомогу.

Солдати в парадній формі цілодобово чергують навколо труни королеви та змінюються кожні 20 хвилин. Труна простоїть у Вестмінстер-холі до понеділка для того, щоб піддані могли прийти і попрощатися з королевою.

Труна королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Відомо також, що коли вчора труну з тілом королеви перевезли з Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу, леді Габріелла Віндзор теж знепритомніла від стресу. Службу відвідали близькі члени королівської родини – Чарльз, Камілла, Анна, Вільям, Гаррі, Кейт, Меган, сестри Йоркські та інші родичі.

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