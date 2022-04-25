Перемога скоро: акторка Ольга Сумська показала добрий знак для України

Ольга Сумська опублікувала в Instagram фото, яке, на її думку, говорить про швидку перемогу України над Росією.

Народна артистка України запостила кадр зруйнованого будинку, на даху якого лелеки звили гніздо.

"Лелеки повернулися! Для мене — це символ незламності та життя, яке має продовжуватися!!!Україна переможе!!!", — написала у підписі Ольга.

У коментарі одна з фоловерів прокоментувала фото рядками з вірша української поетеси Ліни Костенко, яку авторка написала через місяць після російського вторгнення в Україну.

"Лелеки добру звістку принесуть:" Кінець війні! Ми ворога здолали"! І на світанку вмиється Земля. Ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я. А не ревіння літаків над головою...".

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