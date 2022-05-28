Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перемога у Каннах і улюблені іграшки: у Мережі з'явилися нові світлини пса Патрона

Дата публікації
Перегляди
575
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перемога у Каннах і улюблені іграшки: у Мережі з'явилися нові світлини пса Патрона

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Популярний пес-сапер похизувався престижною нагородою і показав нові знімки.

Відомий пес Патрон не припиняє тішити підписників в Instagram своїми новими знімками.

Цього разу показали улюблені іграшки Патрона, з якими він любить проводити вільний час.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns
Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес також поділився у дописі колисковою від гурту Kadnay:

"Засинай моя любов,
Пригорну тебе я знов
У своїх думках і мріях.
Засинай моя любов,
Не залишу більше знов
Я твій спокій і цю тишу.
Тільки у снах
Ти наче птах
На крилах своїх підіймаєш.
Тільки у снах віримо так,
Що разом у двох ми є вільні"

Гарних снів, мої вільні люди".

Він також показав, як солодко спить після виснажливої роботи – пошуку мін.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

А ще Патрон поділився з фоловерами чудовою новиною – його нагородили престижною премією "Пальмовий пес", яка відбувається у межах Каннскього кінофестивалю.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Вітайте! Я отримав найпрестижнішу нагороду для собак у Каннах - Palm Dog Humanitarian!

Офіційний постер 75-го Каннського кінофестивалю присвячений "Шоу Трумена". Але здається, шоу зійшло з екрану на нашу землю. Де кожен з нас - True man. У трохи штучному світі.

При інших життєвих обставинах я би тішився і крутив хвостом. Хай би вчепили ту нагороду мені на шию і погодували чимось смачним після. Але реальність наразі не та.

Під час нагородження, на жаль, промову Михайла (це моя людина і колега) вирізали. У ній він просив надихнутися моєю відвагою і давати більше зброї Україні. Бо чим більше зброї зараз - тим менше часу у ворога, щоб заміновувати наші території.
Я справді вдячний за таку нагороду. І за те, що мені аплодували. Я теж аплодуватиму, коли отримаю найважливішу нагороду в світі: звістку про перемогу України.

Тримаймо хвости догори. Слава Україні!" – написав Патрон і висловив сподівання, що його не забуде привітати з цим кіт Степан.

Раніше джек-рассел-тер'єр похизувався патріотичним повідцем.

Читайте також: 

Наступна публікація