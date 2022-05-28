Перемога у Каннах і улюблені іграшки: у Мережі з'явилися нові світлини пса Патрона

Популярний пес-сапер похизувався престижною нагородою і показав нові знімки.

Відомий пес Патрон не припиняє тішити підписників в Instagram своїми новими знімками.

Цього разу показали улюблені іграшки Патрона, з якими він любить проводити вільний час.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес також поділився у дописі колисковою від гурту Kadnay:

"Засинай моя любов,

Пригорну тебе я знов

У своїх думках і мріях.

Засинай моя любов,

Не залишу більше знов

Я твій спокій і цю тишу.

Тільки у снах

Ти наче птах

На крилах своїх підіймаєш.

Тільки у снах віримо так,

Що разом у двох ми є вільні"

Гарних снів, мої вільні люди".

Він також показав, як солодко спить після виснажливої роботи – пошуку мін.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

А ще Патрон поділився з фоловерами чудовою новиною – його нагородили престижною премією "Пальмовий пес", яка відбувається у межах Каннскього кінофестивалю.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Вітайте! Я отримав найпрестижнішу нагороду для собак у Каннах - Palm Dog Humanitarian!

Офіційний постер 75-го Каннського кінофестивалю присвячений "Шоу Трумена". Але здається, шоу зійшло з екрану на нашу землю. Де кожен з нас - True man. У трохи штучному світі.

При інших життєвих обставинах я би тішився і крутив хвостом. Хай би вчепили ту нагороду мені на шию і погодували чимось смачним після. Але реальність наразі не та.

Під час нагородження, на жаль, промову Михайла (це моя людина і колега) вирізали. У ній він просив надихнутися моєю відвагою і давати більше зброї Україні. Бо чим більше зброї зараз - тим менше часу у ворога, щоб заміновувати наші території.

Я справді вдячний за таку нагороду. І за те, що мені аплодували. Я теж аплодуватиму, коли отримаю найважливішу нагороду в світі: звістку про перемогу України.

Тримаймо хвости догори. Слава Україні!" – написав Патрон і висловив сподівання, що його не забуде привітати з цим кіт Степан.

Раніше джек-рассел-тер'єр похизувався патріотичним повідцем.

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