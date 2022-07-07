Перемога України на танцювальному фронті: дівчина з Івано-Франківська втретє поспіль стала чемпіонкою світу

Ще одна перемога України на фронті танцювальному. 18-річна Соломія Ткачівська з Івано-Франківська втретє поспіль стала чемпіонкою світу із сучасного танцю на змаганнях, що відбулися в іспанському Сан-Себастьяні. Це - найпрестижніші та найскладніші змагання такого рівня.

Як виборювала чемпіонство і про що мріє тепер танцівниця розповіла кореспондентці ТСН Аллі Пасс.

Конкуренція шалена. На чемпіонаті в Іспанії найсильніші танцюристи з 62 країн. А Соломія через війну ледве встигла підготуватись. Спочатку репетицій не було зовсім, потім - під завивання сирен. "Два місяці без танців... це ходиш по кухні і дригаєш ногами. Мама ходить і сварить: заспокойся. Ми вийшли працювати по суті десь в травні. Номер дуже важкий", - розповідає танцівниця.

А ось що додає її тренерка Наталія Чашечнікова: "Два місяці ми взагалі не мали можливості тренуватися. І просто вже в останній момент ми жили в залі. Але все одно - скільки б ти не тренувався, артисту потрібен сценічний досвід. Цього у нас не було".

Наталія Чашечнікова, тренерка

Від хвилювань в Іспанії Соломія аж захворіла. За перемогу боролася з високою температурою. Але трималася, бо ж виступ присвятила Україні.

"Виходиш і починаєш думати про те, що в нас зараз така ситуація в Україні... а ти про це танцюєш - краще б про це не танцювати", - каже спортсменка.

Однак, чемпіонці не дорікнути, що судді її пожаліли. Адже з якої країни конкурсант з"ясовується лише під час нагородження.

Танцює Соломія з 5 років. Зараз живе у місті, а раніше по кілька разів на тиждень їздила за пів сотні кілометрів з рідного села до Івано-Франіквська.

"Привозила мене моя бабуся. Кожен раз треба було відпрошуватись з уроків. І весь час дорогу туда, дорогу назад я сплю. Сняться сни, де я танцюю! Я завжди танцюю", - говорить Соломія.

Соломія Ткачівська

Експерти танцювальної асоціації, яка проводила чемпіонат, за талановитою Соломією стежать вже давно. Оголосили її своїм амбасадором. Українська танцюристка такий титул виборола вперше.

На нині найбільша мрія Соломії, аби наприкінці року відбувся чемпіонат України, щоб виступити там. І щоб це було після нашої перемоги.

Соломія Ткачівська

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