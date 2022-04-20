Переможці та учасники "Євробачення" подякували українським волонтерам

Світові артисти приєдналися до онлайн-естафети і підтримали українських волонтерів.

Сьогодні, 20 квітня, у міжнародний День вдячності волонтерам учасники та переможці пісенного конкурсу "Євробачення" різних років звернулися до волонтерів в Україні та світі зі словами солідарності та підтримки.

За ініціативи київської волонтерської організації Ukraine Alive 2022 cвої відеозвернення записали: Емелі де Форест (переможниця "Євробачення-2013", Данія), Ельдар Гасімов (переможець "Євробачення-2011", Азербайджан), співак wrs (представник Румунії на "Євробаченні-2022"), Єва Засімаускайте (представниця Литви на "Євробаченні-2018"), Софія Ніжарадзе (представниця Грузії на "Євробаченні-2010"), Ральфс Ейландс (представник Латвії на "Євробаченні-2013"), Лідія Ісак (представниця Молдови на "Євробаченні-2016"), Марцин Мрозинський (представник Польщі на Євробаченні 2010), Гера Б'єрк (представниця Ісландії на "Євробаченні-2010"), гурт NaviBand (представники Білорусі на "Євробаченні- 2017").

Таким чином артисти започаткували міжнародну онлайн-естафету #ThePowerOfHopeUkraine. Всі ці музиканти ведуть інформаційну діяльність на підтримку України у своїх соцмережах.

"Українські волонтери, захоплюємося вами! Ви нам показали, що таке відвага. Ви робите велику справу. Ми з Україною! Слава Україні! Героям Слава!" - ці та інші фрази лунають у відео до міжнародного дня волонтерів від артистів різними мовами.

"Мета ініціативи — привертати увагу світу до українських локальних волонтерських організацій і вкорте нагадати про Україну. Громадяни Європи мають знати не лише про великі фонди, але і про щоденні подвиги окремих волонтерів. Також пропонуємо всім волонтерам України додавати хештег #ThePowerOfHopeUkraine до своїх фото- та відеозвітів в соцмережах!", - сказав представник Ukraine Alive 2022, український музичний продюсер і волонтер Влад Дарвін.

"Цей онлайн-марафон буде тривати і надалі. Ми будемо долучати до нього музикантів, спортсменів та громадських діячів з різних країн. Менеджери публічних людей та медійники, маємо робити максимум для того, щоб Україна залишалася на порядку денному усіх світових ЗМІ", - додала координаторка акції #ThePowerOfHopeUkraine Яна Прядко.

Читайте також: