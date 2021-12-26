Переможець МастерШеф-11 — Богдан Шинкарьов — написав у соцмережі зворушливий пост

Переможець проєкту МастерШеф-11 – Богдан Шинкарьов присвятив шоу зворушливий пост, який опублікував у своєму Instagram.

29-річний харків'янин виграв 300 тисяч гривень, а також можливість пройти навчання в одній із найкращих кулінарних шкіл світу — Le Cordon Bleu у Парижі. Підбиваючи підсумки шоу, хлопець написав у своєму блогу:

"Пам'ятайте, Амелі говорила, що всі події, що відбуваються в нашому житті, навіть найнезначніші, взаємопов'язані найдивовижнішим чином? Щоразу, коли я дивлюся ефір і злюся на чиїсь коментарі або на вчинки когось із учасників, я згадую, що можливо, якби не той чи інший їхній вчинок, я б не був там, де я зараз!.. З цим кубком в руках!

Тому, абсолютно кожному, хто на фото, я дякую. Дякую, що ви брали в цьому участь, без ваших дій, хороших або поганих, я б міг не стояти під конфетті в обіймах матері і дружини, які так сильно за мене хвилювалися. Кожного окремо, хто допоміг і дав сил, я подякую трохи згодом. Тому що я пам'ятаю все, без записників.

Як погане, так і добре, а за хороше треба бути вдячним! У мене тепер постійно запитують: "Чи ти вірив у свою перемогу?" Ні, за мене вірили інші, які були вдома та переживали. А я в цей час навчався і вдосконалювався, щоб їхню віру в мене виправдати. Я волію більше робити, ніж говорити, це позитивніше впливає на кінцевий результат. Ну тільки не в своїх постах, тут мене вже не зупинити. Обіцяв, що пости будуть з жартами, але, мабуть, іншим разом, може анекдот якийсь вам розповім чи стендап монолог", — пише Богдан.

Емоції переможця проєкту, очевидно, зашкалюють, що не дивно. Адже хто не боїться змін і дій, рано чи пізно досягає висот.

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