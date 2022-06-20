Переможниця "Холостяка-11" після розставання з Михайлом Заливакою обрізала волосся

Анна Богдан похизувалася новою зачіскою.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан після розставання із головним героєм проєкту Михайлом Заливакою вирішила щось змінити у своїй зовнішності.

Дівчина змінила зачіску. Вона обрізала довжину і вирівняла волосся.

В Instagram Stories Анна похизувалася ідеально рівним каре.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"З цією думкою я ходила 2 роки. Робити чи не робити, підійде мені каре чи ні. І, тільки-но я приїхала до Києва, одразу пішла до майстра", - зізналася Богдан.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Часто буває, коли дівчина розлучається з хлопцем, одразу щось робить зі своїм волоссям", - написала Ання на іншому фото.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

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