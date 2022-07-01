Переможниця "Холостяка-11" після розставання з Михайлом Заливакою виїхала з країни

Переможниця "Холостяка-11" після розставання з Михайлом Заливакою виїхала з країни

Анна Богдан обіцяла повернутися.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан майже три тижні тому зізналася, що вона розійшлася із головним героєм проєкту Михайлом Заливакою. За їхньою парою спостерігало багато прихильників, які були дуже засмучені такою новиною.

Днями Анна повідомила в Instagram Stories, що вона їде за кордон.

Фото: Instagram Анни Богдан

"Моя кохана Україно, сумно тебе залишати, але я скоро повернусь", - написала дівчина на відео, яке вона зняла, їдучи на потязі.

До слова, перед тим, як Богдан розповіла фоловерам про розставання з бойфрендом, вона їздила до Лондона. Можливо, і цього разу дівчина поїхала туди.

Нагадаємо, нещодавно Аня похизувалася зміною іміджу - вона обстригла волосся.

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