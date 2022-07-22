Переможниця "Холостяка-11" у червоному бікіні похизувалася стрункими ногами і букетом квітів

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан показала підписникам в Instagram Stories нове фото з відпочинку у Хорватії.

На ньому дівчина позує, засмагаючи на пляжі. Одягнена вона у червоне бікіні. Аня похизувалася стрункими ногами, одна з яких вийшла на знімку дуже довгою.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Тут таке відчуття, ніби у мене ноги 2 метри", - написала Богдан, додавши смайлик.

Ще Анна похизувалася в сторіз двома букетами квітів.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Обожнюю квіти", - написала вона.

Цікаво, букети їй подарував новий бойфренд чи вона просто їх сфотографувала десь у закладі? Сподіваємося, Анна скоро сама все розповість.

Нагадаємо, раніше Богдан у цьому купальнику продемонструвала сексуальну фігуру.

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