Ще відпочиває: переможниця "Холостяка-11" у рожевому кроптопі блиснула пласким животом

Анна Богдан поділилася знімками з відпочинку у Хорватії.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram нову світлину з відпочинку у Хорватії.

Вона сфотографувалася на тлі фортеці "Бокар" у Дубровнику. Красуня позувала у джинсах і рожевому кроптопі, в якому блиснула пласким животом і тонкою талією.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Аня зібрала волосся у хвіст і прикрасила вуха сережками-кільцями.

А ще Богдан показала в Instagram Stories фото після душу, на якому вона зазнімкована у білому рушнику.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо, раніше Анна у червоному бікіні похизувалася стрункими ногами.

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