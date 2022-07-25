Ще відпочиває: переможниця "Холостяка-11" у рожевому кроптопі блиснула пласким животом

Анна Богдан поділилася знімками з відпочинку у Хорватії.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram нову світлину з відпочинку у Хорватії.
Вона сфотографувалася на тлі фортеці "Бокар" у Дубровнику. Красуня позувала у джинсах і рожевому кроптопі, в якому блиснула пласким животом і тонкою талією.
Аня зібрала волосся у хвіст і прикрасила вуха сережками-кільцями.
А ще Богдан показала в Instagram Stories фото після душу, на якому вона зазнімкована у білому рушнику.
Нагадаємо, раніше Анна у червоному бікіні похизувалася стрункими ногами.
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