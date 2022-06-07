Переможниця шоу "Холостяк-1" вперше стала мамою та показала дитину

Олександра Шульгіна народила дівчинку.

Переможниця першого сезону реалітішоу "Холостяк" (головним героєм був Макс Чмерковський) — Олександра Шульгіна — вперше стала мамою. У неї народилася донька.

Радісною новиною дівчина поділилася з фоловерами в Instagram.

Олександра опублікувала відео з пологового будинку, на якому вона тримає малечу на руках і світиться від щастя.

"Я багато чого зробила за 34 роки. Але це мій наймасштабніший "проєкт"!!!!! Із величезною любов'ю і щастям ділюся, що зірочка прийшла до нас 3 червня. 41 тиждень. 4 кг і 55 см

Дякую заздалегідь усім за підтримку та теплі слова. Ми вже вдома, знайомимось. #ТеперьЯмама

На годиннику 2:46. Годую грудьми та пишу цей пост. Щастя є. Будьте щасливі!" – написала Шульгіна.

Пологи минули у Лос-Анджелесі. Батьком малечі є іноземець.

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