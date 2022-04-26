Переможний образ: у що була одягнена Бріжит Макрон, коли її чоловіка повторно обрали президентом Франції

Переможний образ: у що була одягнена Бріжит Макрон, коли її чоловіка повторно обрали президентом Франції

Перша леді Франції відома своїм розкішним смаком та любов'ю до одного з найвідоміших у світі брендів. Розповідаємо, у що пані Макрон була одягнена, коли її чоловік здобув історичну перемогу на виборах.

У неділю, 24 квітня, у Франції минув другий тур президентських виборів, у якому боролися Марін Ле Пен та Емманюель Макрон. Після підрахунку всіх голосів Макрон набирає 58,55%, Ле Пен — 41,45%. Таким чином Макрон переміг у другому турі у ультраправої суперниці і буде біля керма Франції ще п'ять років.

У передвиборній кампанії Емманюеля Макрона супроводжувала і підтримувала його дружина Бріжит Макрон. У ролі першої леді Франції вона вже зарекомендувала себе як стримана та дуже стильна жінка, яка любить у своїх образах елегантність та строгість. Вбрання першої леді завжди були сучасними, оригінальними, але з ноткою справжнього французького шику, хоч це й не дивно, адже вона – велика шанувальниця культового французького бренду Louis Vuitton.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Associated Press

На передвиборчий мітинг, який відбувся якраз 24 квітня, 69-річна жінка одягла обтислий темно-синій штанний костюм Louis Vuitton із приталеним жакетом у стилі мілітарі, який прикрашали сріблясті деталі. Вбрання вона поєднала з синьо-сріблястими туфлями-човниками.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Associated Press

Доповнили цей образ об'ємна зачіска, макіяж та лаконічні сережки. Костюм першої леді переклинився з образом її чоловіка, який теж був одягнений у синій костюм.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Associated Press

Варто додати, що перемога Емманюеля Макрона на цих виборах стала історичною, оскільки за останні 20 років це перший випадок коли французький президент залишився у влади на другий термін.

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