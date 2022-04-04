Переосмислили: Лондонська національна галерея перейменували «Російських танцівниць» Едгара Дега

Україна платить дуже дорогу ціну за те, що світ нарешті починає переосмислювати роль України у світовій культурній спадщині та позбавлятися імперського трактування нашої історії та культури.

Як повідомляє The Guardian, Лондонська національна галерея перейменувала «Російських танцівниць» Дега на «Українських танцівниць».

На думку видання, це тільки початок процесу покликаного переосмислити «ліниві» інтерпретації чи неправильне визначення українського мистецтва та спадщини, тотальне маркування його як російського.

Після звернень українців у соціальних мережах галерея повідомила, що змінила назву роботи Дега. Зокрема Маріам Наєм написала про це на своїй сторінці.

Мікро перемога Тепер уже по-русски. 6 років перебуваючи у Лос Анжелесі, я відвідала музей Геті. У залі з Дега... Опубліковано Mariam Naiem Середа, 16 березня 2022 р.



Представник Національної галереї сказав: «Назва цієї картини є предметом постійних дискусій упродовж багатьох років та висвітлюється у науковій літературі; проте за останній місяць йому приділялася підвищена увага через поточну ситуацію, тому ми визнали підходящим моментом оновити назву картини, щоб вона краще відображала тему картини».

Серед тих, хто вітав перейменування була Марія Кащенко, уродженка України, засновниця та директор Art Unit, в якому представлені художники-початківці, у тому числі 21 український художник на даний момент.

«Я розумію, що термін «російське мистецтво» став простим узагальнюючим терміном, який був корисним, але зараз справді важливо зробити все правильно. Як українка, у минулому я стикалася з періодами, коли мене називали росіянкою, або коли українське походження описувалося як російське», — сказала вона.

"Українські танцівниці" Едгар Дега / Getty Images

Критика британських культурних установ також виходила від Олесі Хромейчук, директорки Українського інституту в Лондоні, яка минулого місяця написала в німецькому журналі Der Spiegel : «Кожен похід у галерею чи музей у Лондоні з експонатами мистецтва чи кіно з СРСР виявляє навмисне чи просто ліниве спотворення регіону як єдиної безкрайньої Росії; так, як цього хотів би бачити чинний президент Російської Федерації.

«У кураторів немає проблем із поданням єврейського, білоруського чи українського мистецтва та художників як росіян. У тих рідкісних випадках, коли українця не представлено як російську, його чи її можуть уявити як «уродженця України», як це було у випадку з кінорежисером Олександром Довженком на одній із великих виставок революційного мистецтва в Лондоні. ”

Національна галерея повідомила Guardian, що дослідження картин у її колекції продовжується, і інформація про її роботи оновлюється в міру необхідності та в міру появи нової інформації.

Проте робота за відновлення точного формулювання в назві робіт Едгара Дега ще не закінчена. У художника є серія робіт з дівчатами, що танцюють в українських костюмах, вони зберігаються в Національній галереї Швеції, у Музеї витончених мистецтв у Х'юстоні, а також у приватних колекціях. Усі вони значаться у каталогах як "Російські танцівниці".

Якщо раптом у вас виникли сумніви, чи це справді не можуть бути російські танцівниці, то ми хочемо нагадати вам, який вигляд має запальний російський танець.

Getty Images

Національна мистецька галерея в Лондоні змінила назву картини Едґара Деґа із зображенням українок

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