ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

Перервала для цього літню відпустку: принцеса Кейт поділилася посланням у соцмережах

Принцеса Уельська опублікувала особисте повідомлення у соцмережах, що робить вкрай рідко.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кетрін поділилася сторіз в Instagram повідомленням, щоб передати свої найкращі побажання жіночій збірній Англії з регбі напередодні чемпіонату світу з регбі серед жінок.

«Бажаю „Червоним троянам“ всього найкращого напередодні старту жіночого Кубка світу з регбі. З нетерпінням чекаю на можливість підтримати вас і побачити, як команда впорається з поставленим завданням на рідній землі!», — написала принцеса Уельська, опублікувавши репост фотографії команди. Повідомлення принцеса підписала літерою «С», що означає, що вона писала його особисто.

Послання принцеси Уельської для команди регбі / © Instagram принца і принцеси Уельских

Послання принцеси Уельської для команди регбі / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, Кейт є покровителькою Союзу регбі та Ліги регбі, і її послання стало словом підтримки напередодні початку чемпіонату.

Зазначимо, що нині принцеса Кейт перебуває поза увагою громадськості, оскільки вона проводить літні канікули з принцом Вільямом та їхніми дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї. Сім’я збирається відвідати маєток Балморал, куди вже прибув король Чарльз та королева Камілла.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські з дітьми / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie