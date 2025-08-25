Перервала для цього літню відпустку: принцеса Кейт поділилася посланням у соцмережах

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кетрін поділилася сторіз в Instagram повідомленням, щоб передати свої найкращі побажання жіночій збірній Англії з регбі напередодні чемпіонату світу з регбі серед жінок.

«Бажаю „Червоним троянам“ всього найкращого напередодні старту жіночого Кубка світу з регбі. З нетерпінням чекаю на можливість підтримати вас і побачити, як команда впорається з поставленим завданням на рідній землі!», — написала принцеса Уельська, опублікувавши репост фотографії команди. Повідомлення принцеса підписала літерою «С», що означає, що вона писала його особисто.

Послання принцеси Уельської для команди регбі / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, Кейт є покровителькою Союзу регбі та Ліги регбі, і її послання стало словом підтримки напередодні початку чемпіонату.

Зазначимо, що нині принцеса Кейт перебуває поза увагою громадськості, оскільки вона проводить літні канікули з принцом Вільямом та їхніми дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї. Сім’я збирається відвідати маєток Балморал, куди вже прибув король Чарльз та королева Камілла.