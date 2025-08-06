Перервала для цього відпустку: принцеса Кейт поділилася хорошими новинами

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Її Високість у новій заяві сказала про те, що раннє дитинство — це «прекрасна нагода закласти міцний фундамент для майбутнього життя, здоров’я та щастя».

У Instagram Кейт та Вільяма Уельських опублікували ролик-послання принцеси. В ньому Кетрін каже, що перші п’ять років життя людини «подають священну можливість перетворити наше суспільство на краще», даючи дітям можливість «дивитися в майбутнє».

Принцеса Кейт / © Associated Press

«Нова серія анімацій від @earlychildhood, заснована на концепції „Формування нас“ та призначена для фахівців, які працюють з немовлятами, дітьми та сім’ями, досліджує, як стосунки, які немовлята та маленькі діти переживають щодня, впливають на розвиток мозку у ранньому віці», — йдеться у підписі до відео.

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Кетрін взяла безпосередню участь у створенні короткометражних анімаційних фільмів, призначених для фахівців та волонтерів, які працюють із немовлятами, дітьми та сім’ями.

Під час творчого семінару в червні вона провела час із двома ілюстраторами та зустрілася зі спеціалістами з роботи з дітьми молодшого віку, які брали участь у розробці фільмів, що випускаються Центром раннього дитинства Кейт, пише журнал People.

На фотографіях із зустрічі принцеса Уельська у зеленому костюмі розглядає моделі та обговорює серію, сидячи за столом.

Центр раннього дитинства розповідає, що шість короткометражних фільмів покликані пояснити наукову основу повсякденних моментів спілкування, які можуть мати довгостроковий позитивний вплив на життя дитини.

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Нагадаємо, зараз родина Уельських перебуває на літніх канікулах, а наприкінці серпня очікується їхній візит до Балморалу до короля Чарльза та королеви Камілли.