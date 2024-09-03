Перервала свою відпустку: королева Камілла прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза

Її Величність приїхала офіційно відкрити онкологічний центр у Баті. Камілла була в одній зі своїх улюблених зелених суконь від дизайнерки Фіони Клер. Образ вона доповнила коричневими шкіряними туфлями на невисоких підборах, золотим ланцюжком на шиї з підвіскою від Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом із жовтого золота та підвіскою з ініціалами своїх онуків, а також одягла улюблений браслет Van Cleef and Arpels та кілька інших браслетів на зап'ястя. У вухах у неї були золоті сережки-висячки.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Під час візиту Сьюзі Мун, яка працює у партнерстві MacMillan, запитала Каміллу про здоров'я 75-річного монарха, який продовжує лікування від невідомої форми раку. Вона запитала: "З ним все гаразд?", На що Камілла відповіла: "Так, у нього все добре", цитує її слова express.co.uk.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз попри те, що все ще проходить лікування від раку, не зменшує обертів і багато працює, що викликає переживання у його дружини.

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