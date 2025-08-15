Перервали для цього канікули: Кейт та Вільям Уельські поділилися емоційною заявою

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Реклама

Принц і принцеса Уельські перервали свої літні канікули, щоб вшанувати пам’ять тих, хто служив в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 80 років тому під час Другої світової війни.

У Instagtram Stories Уельські опублікували фото з повідомленням:

Кейті Вільям поділилися повідомленням / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Сьогодні, у 80-ту річницю Дня перемоги над Японією, ми згадуємо мужність, жертовність та стійкість усіх, хто служив. Сьогодні ми особливо згадуємо тих британських воїнів та воїнів країн Співдружності, які билися в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», — написали Кейт та Вільям, Уельські. «Ми в неоплатному боргу перед поколінням, яке дало так багато і якому ми завжди будемо вдячні», — підписано фото було ініціалами W&C.

Реклама

День перемоги над Японією та її капітуляція, що відбулася 15 серпня 1945 року, знаменує собою закінчення Другої світової війни в Японії та на Тихому океані. Японська капітуляція відбулася за скиданням атомних бомб на Хіросіму і Нагасакі 6 і 9 серпня 1945 року.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, король Чарльз та королева Камілла відвідали Національний меморіальний дендропарк у Стаффордширі, щоб покласти вінки в пам’ять про воїнів та відмітити 80-ту річницю закінчення Другої світової війни.