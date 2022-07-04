Перевіряють навіть на глисти: які аналізи здають перед аудієнцією з Путіним

Перевіряють навіть на глисти: які аналізи здають перед аудієнцією з Путіним

Про те, що Володимир Путін страждає на шизофренічний розлад особистості, свідчить кожен факт з його біографії. Особливо очевидним це стає, коли йдеться про його здоров'я та особисту безпеку.

Нещодавно на ВВС провели велике розслідування, яке допомогло зрозуміти, як влаштована система тестування людей, котрі особисто зустрічаються з Володимиром Путіним, і скільки мільярдів рублів це коштує російському бюджету.

За інформацією видання, 94-річний ветеран афганської війни Ахат Юлашев із Казані, який особисто потиснув руку диктаторові на параді 9 травня, провів два тижні на карантині. Генерал Юлашев був одним із приблизно 400 осіб, які перебували від 24 до 9 травня на карантині в Москві заради того, щоб потиснути руку або просто наблизитися до Володимира Путіна.

Згідно з інформацією видання, російський президент отримав уже чотири дози вакцини від коронавірусу. Але, незважаючи на це, весь персонал, що обслуговує усі його резиденції, і всі, хто контактують із ним, продовжують перебувати на карантині в різних точках Росії.

Люди, які оточують Путіна, не просто перебувають на карантині, але ще й здають різні аналізи. За ці лабораторні дослідження сплачує Управління справами президента. Спираючись на документи, які є в публічному доступі, та розповіді інсайдерів видання змогло встановити процедуру.

Щоб бути допущеним до карантину, особам, які мають контактувати з Путіним, потрібно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Перебуваючи на карантині, доведеться протягом 12 діб чотири рази здати ПЛР, а на дванадцятий день – знову кров на антитіла.

Якщо у людини не виявляли антитіла IGM, які свідчать про те, що вона хворіє, то вона після 14 днів ізоляції отримувала допуск до "чистої зони", тобто до президента. Також у людей на карантині можуть брати біоматеріал та інші аналізи.

Із заявок за документами видно, що в деяких людей, які перебувають на карантині, брали мазки не лише на коронавірус, але також на ГРВІ, грип і стафілокок і кров на біомаркери. Кал вони теж здавали – але не на коронавірус, а на яйця гельмінтів.

Про те, що наближені до президента чиновники повинні здавати кал кілька разів на тиждень, повідомляв у лютому 2022 року з посиланням на анонімні джерела телеграм-канал Baza.

У березні 2021 року Путін, за словами його прессекретаря Дмитра Пєскова, щепився від коронавірусу вперше. Згідно з офіційною інформацією, щепився Путін "Супутником". Після щеплення він почав активніше переміщатися країною, та безпрецедентні карантинні заходи для його оточення не скасували.

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