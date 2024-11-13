Переїзд скасовується: принц Ендрю знайшов вихід, щоб не виїжджати з Royal Lodge

Принц Ендрю знайшов вихід і не планує виїжджати з маєтку Royal Lodge, з якого його хоче виселити брат – король Чарльз.

Стало відомо, що принц Ендрю знайшов необхідні гроші для того, щоб підтримувати маєток у належному вигляді, тобто утримувати його і може залишатися жити там всупереч бажанню короля Чарльза, щоб він виїхав.

Маєток Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

Згідно з новим звітом, принц Ендрю зібрав необхідні кошти для продовження проживання в Королівській резиденції після того, як король Чарльз урізав його особисте утримання.

64-річний герцог Йоркський вилучив щорічний особистий дохід у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів США) і за даними The Sunday Times кошти принца Ендрю були схвалені хранителем таємного гаманця сером Майклом Стівенсом як такі, що надійшли із законних джерел.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що принц Ендрю не прийняв пропозицію свого старшого брата про переїзд з королівської резиденції у Віндзорі до значно меншого котеджу Фрогмор, який раніше займали принц Гаррі та Меган Маркл до їхнього переїзду до Сполучених Штатів.

Фрогмор-гаус / Фото: Associated Press

У Royal Lodge герцог Йоркський мешкає від 2003 року. Він витратив понад 9 мільйонів доларів на ремонт та реконструкцію, а його договір оренди був оформлений на 75 років. Відхиливши пропозицію короля Чарльза, принц втратив виплату на утримання, монарх також припинив виплати на особисту безпеку, яку король оплачував після того, як Ендрю втратив захист поліції 2022 року.

Раніше ми показували, який вигляд має цей розкішний маєток у Віндзорі та писали, чому Чарльз так наполегливо хоче виселити звідти брата.

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