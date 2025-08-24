Переїзд Уельських до нового будинку: стала відома справжня причина такого рішення Кейт і Вільяма

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Нині родина мешкає у чотирикімнатному котеджі Аделаїда. Повідомляється, що вони хочуть влаштуватися в постійному будинку до того, як Вільям стане королем. Ним стане восьмикімнатний будинок Forest Lodge у Віндзорському парку. Вартість нерухомості оцінюється в колосальні 16 мільйонів фунтів стерлінгів, пише журнал Ok!.

Королівська кореспондентка Дженні Бонд, поділилася своєю думкою з приводу цієї новини і сказала: «Наразі вони не мають постійного персоналу, і, як стало відомо, вони не хочуть, щоб хтось жив із ними в їхньому новому будинку. Я не можу уявити, щоб вони коли-небудь сиділи за сімейним столом в оточенні лакеїв у лівреях».

Forest Lodge — новий будинок родини Уельських / © Getty Images

Дженні також припускає, що переїзд є частиною плану Вільяма та Кейт щодо забезпечення стабільного будинку дитинства для їхніх дітей, оскільки, на її думку, Вільяму не вистачало цього у власному дитинстві.

«Після дитинства, проведеного в поневіряннях між будинками батьків, що ворогують, Вільям сповнений рішучості дати своїй родині ту стабільність, якої йому не вистачало», — говорить експертка.

У дитинстві основним місцем проживання Вільяма та принца Гаррі був Кенсінгтонський палац, поки їхні батьки, принц Чарльз та принцеса Діана, не розійшлися 1992 року.

Принцеса Діана з синами Гаррі та Вільямом / © Getty Images

Від цього моменту вони переважно проживали зі своєю матір’ю до її смерті, а також ділили свій час між численними королівськими маєтками, включаючи Гайгроув-хаус, Сандрінгем і Балморал.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має новий будинок сім’ї Уельських, який вони ремонтують власним коштом.

