- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 437
- Час на прочитання
- 2 хв
Переїзд Уельських до нового будинку: стала відома справжня причина такого рішення Кейт і Вільяма
Принц Вільям та принцеса Кейт із трьома дітьми переїдуть до нового будинку вже наприкінці цього року.
Нині родина мешкає у чотирикімнатному котеджі Аделаїда. Повідомляється, що вони хочуть влаштуватися в постійному будинку до того, як Вільям стане королем. Ним стане восьмикімнатний будинок Forest Lodge у Віндзорському парку. Вартість нерухомості оцінюється в колосальні 16 мільйонів фунтів стерлінгів, пише журнал Ok!.
Королівська кореспондентка Дженні Бонд, поділилася своєю думкою з приводу цієї новини і сказала: «Наразі вони не мають постійного персоналу, і, як стало відомо, вони не хочуть, щоб хтось жив із ними в їхньому новому будинку. Я не можу уявити, щоб вони коли-небудь сиділи за сімейним столом в оточенні лакеїв у лівреях».
Дженні також припускає, що переїзд є частиною плану Вільяма та Кейт щодо забезпечення стабільного будинку дитинства для їхніх дітей, оскільки, на її думку, Вільяму не вистачало цього у власному дитинстві.
«Після дитинства, проведеного в поневіряннях між будинками батьків, що ворогують, Вільям сповнений рішучості дати своїй родині ту стабільність, якої йому не вистачало», — говорить експертка.
У дитинстві основним місцем проживання Вільяма та принца Гаррі був Кенсінгтонський палац, поки їхні батьки, принц Чарльз та принцеса Діана, не розійшлися 1992 року.
Від цього моменту вони переважно проживали зі своєю матір’ю до її смерті, а також ділили свій час між численними королівськими маєтками, включаючи Гайгроув-хаус, Сандрінгем і Балморал.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має новий будинок сім’ї Уельських, який вони ремонтують власним коштом.