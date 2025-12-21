ТСН у соціальних мережах

Суспільство
154
1 хв

Переїжджає в «коробку з-під взуття»: стало відомо, де тепер житиме колишній принц Ендрю

Королю Чарльзу таки вдалося виселити свого середнього брата Ендрю з Ройал-Лодж — маєтку, який колишній принц займав багато років.

Ольга Кузьменко
Колишній принц Ендрю

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Ендрю, нині відомий як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор, переїжджає в тимчасове житло до маєтку Сандрінгем, що належить королівській родині. Згідно з новим повідомленням, новий будинок Ендрю, ймовірно, буде значно гіршим за той, в якому він жив раніше.

Джерела підтвердили виданню Mail on Sunday, що Ендрю «збирається обміняти свій розкішний дім з 30 кімнатами на крихітний будиночок у віддаленій частині приватного маєтку короля в Норфолку».

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Вважається, що колишній герцог Йоркський зрештою переїде до більш «просторового будинку», який «нині перебуває на стадії масштабної реконструкції в межах підготовки до його приїзду». Однак видання припустило, що майбутній будинок Ендрю в Сандрінгемі «все ще набагато менше, ніж Ройал-Лодж».

Також видання посилається на друзів експринца і повідомляє, що Ендрю може залишити Велику Британію в найближчому майбутньому. Він може переїхати на Близький Схід, де в нього давно налагоджені ділові зв’язки. Багато хто вважає, що Бахрейн є кінцевим пунктом призначення для Ендрю в довгостроковій перспективі».

Маєток Ройал-Лодж / © Getty Images

Маєток Ройал-Лодж / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми писали, куди може переїхати з Роял-Лодж його колишня дружина Сара Фергюсон, якій теж доведеться з’їхати з маєтку.

154
