Пережила революцію та вигнання: яким було життя принцеси Аліси – матері принца Філіпа

Чоловік королеви Єлизавети II – принц Філіп, герцог Единбурзький, прожив довге та щасливе життя. Але його рання сімейна історія була сповнена трагедій. Сьогодні поговоримо про матір принца – принцесу Алісу Баттенберзьку.

Принц Філіп був її п'ятою дитиною та єдиним сином. Його батько принц Греції та Данії Андрій разом з Алісою ще виховували чотирьох дочок. Філіпа Аліса народила на обідньому столі на віллі Корфу.

Принцеса Аліса / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що Філіп був принцом Греції та Данії, як і його батько, він прожив там недовго. Коли йому було 18 місяців, грецька королівська родина була заслана, батьки поклали хлопчика до ящика з-під апельсинів і змушені були тікати з Греції на британському військовому кораблі, згадує видання Daily Mail.

Принц Філіп ріс окремо від своїх старших сестер, проводячи час у школі-інтернаті в Англії та Шотландії, канікули проводив у різних британських родичів. Три його сестри одружилися з німецькими аристократами, які стали членами нацистської партії. Не дивно, що 1947 року, коли відбулося весілля Філіпа зі спадковою принцесою Єлизаветою, які одружилися лише через два роки після війни, рішення виключити сестер нареченого зі списку запрошених гостей нікого не здивувало.

Весілля принцеси Єлизавети II та принца Філіпа / Фото: Associated Press

Герцог Единбурзький не коментував це питання до 2006 року, коли він порушив публічну мовчанку щодо зв'язків своєї сім'ї з нацистами.

Він сказав, що, як і багато німців, його сестри знаходили ранні спроби Гітлера відновити владу та престиж Німеччини "привабливими", але він підкреслив, що ніколи "не помічав, щоб хтось у сім'ї дійсно виражав антисемітські погляди".

Крім своїх сестер, герцог також провів більшу частину свого життя далеко від своєї матері, принцеси Аліси. Після того, як їй поставили діагноз "шизофренія", що призвела до релігійної манії та психічного розладу, її заслали до притулку, де вона провела два з половиною роки. Пізніше жінка допомагала єврейській сім'ї ховатися у своїй оселі під час війни, а потім стала монахинею, створила жіночий монастир та притулок.

Принцеса Аліса та її чоловік принц Андрій / Фото: Getty Images

Хто така принцеса Аліса

Принцеса Аліса Баттенберзька — грецька правнучка королеви Вікторії, пережила революцію, вигнання та притулок, перш ніж стала монахинею. Вона народилася 1885 року у Віндзорському замку. Її виховували як англійську принцесу, незважаючи на те, що її батьки, принцеса Вікторія Гессенська, Рейнська та принц Луї Баттенберзькі, були німцями. Аліса була однією з чотирьох братів та сестер у сім'ї.

Під час Першої світової війни Баттенбергам було наказано перекласти своє прізвище англійською мовою і стати Маунтбеттен, щоб відмовитися від зв'язку з Німеччиною.

Принцеса Аліса була від народження глухою, проте могла ясно говорити. Фотографії, на яких вона зображена в молодості, демонстрували її красу: її часто зображали із зачесаним догори волоссям та у мереживних сукнях.

Під час коронації короля Едуарда VII 1902 року вона познайомилася і закохалася в принца Андрія, молодшого сина короля Греції — через рік пара одружилася. Коли 1912 року почалися Балканські війни, принц Ендрю був відновлений в армії, а принцеса Аліса допомагала військовим, відкриваючи польові шпиталі.

Пізніше 1913 року король Георг V, дідусь покійної королеви Єлизавети II, нагородив її Королівським Червоним Хрестом за її наполегливу працю.

Принцеса Аліса та принц Андрій / Фото: Getty Images

До 1914 року Аліса народила чотирьох дочок, а в Греції, де вона в той час жила, назрівала революція. Незабаром після того, як 1921 року народилася її молодша дитина та єдиний син, принц Філіп, грецька королівська родина була заслана. Майбутнього герцога Единбурзького помістили в імпровізоване ліжечко – ящик з-під апельсинів – коли його родина втікала до Парижа на британському військовому кораблі.

Опинившись у Франції родина жила на подачки родичів. Складний період викликав напругу в Аліси, чиї палкі релігійні переконання з роками поступово ставали дедалі більш ексцентричними. До 1930 року вона почала чути голоси і повірила, що має близькі стосунки з Ісусом. Пізніше їй поставили діагноз шизофренія, а її лікарем був сам Зігмунд Фрейд у клініці у Берліні.

Принцеса Аліса / Фото: Getty Images

За порадою відомого психоаналітика її яєчники зазнали рентгенівського опромінення, яке, як казали, вилікувало її від незадоволених сексуальних бажань. Вважається, що це лікування спровокувало ранню менопаузу. Після лікування її помістили до швейцарського санаторію, де вона провела в ув'язненні два з половиною роки. Коли її тримали під замком, принцові Філіппу було лише дев'ять років.

Принц Андрій, батько Філіпа, фактично покинув дружину і переїхав жити на Френч-Рівера зі своєю коханкою, незважаючи на те, що так і не розлучився. Він помер 1944 року в Монако.

А в цей час юний принц Філіп проводив час у школі-інтернаті в Англії та Шотландії.

Принц Філіп (ліворуч) у костюмі для постановки "Макбет" у своїй школі Гордонстоун у Шотландії, липень 1935 року. / Фото: Getty Images

Коли його мати зрештою виписали з санаторію 1932 року, вона поневірялася між скромними німецькими готелями аж до 1937 року. Саме того року Філіп та Аліса вперше зустрілися на похороні сестри Філіпа Сесилії, яка загинула в авіакатастрофі у віці 26 років.

У цей момент Аліса хотіла, щоб 16-річний Філіп повернувся з нею до Афін після відновлення грецької монархії 1935 року. Але майбутнє Філіпа вже було вирішено у Королівському флоті, тому його мати залишилася одна у Греції.

До 1941 року Аліса опинилася в окупованій нацистами Греції. Лорд Маунтбаттен надсилав їй продуктові посилки, які вона роздавала нужденним.

Під час війни вона сховала єврейську родину на верхньому поверсі свого будинку, лише за кілька ярдів від штабквартири гестапо. Коли гестапо запідозрило та допитало принцесу, вона використовувала свою глухоту як привід, щоб не відповідати на їхні запитання.

А після війни діаманти з тіари Аліси були використані, щоб Філіп міг подарувати каблучку своїй нареченій принцесі Єлизаветі, майбутній королеві. Цю каблучку Єлизавета II носила до своєї смерті у вересні 2022 року.

Принцеса Аліса / Фото: Getty Images

Аліса продала свої коштовності, що залишилися, щоб створити свій власний релігійний орден, Християнське сестринство Марфи і Марії, 1949 року, став черницею. Вона продовжила будівництво монастиря та притулку у бідному передмісті Афін.

Вона залишалася у Греції до 1967 року, коли відбувся грецький військовий переворот. Аліса відмовлялася залишати країну доти, доки принц Філіп не надішле за нею літак і не попросить королеву доставити її додому.

Принцеса Аліса з сином принцом Філіпом / Фото: Getty Images

Останні роки свого життя вона провела у Букінгемському палаці зі своїм сином та невісткою, перш ніж померла у грудні 1969 року у віці 84 років.

Незадовго до смерті вона написала своєму єдиному синові листа, в якому йшлося: "Дорогий Філіпе, будь хоробрим і пам'ятай, що я ніколи не залишу тебе, і ти завжди знайдеш мене, коли ти потребуватимеш цього найбільше". Вся моя віддана любов, твоя стара мама".

Принцеса Аліса з онуками — принцесою Анною та принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Похована Аліса у церкві Марії Магдалини у східному Єрусалимі. Таким було її останнє бажання.

Принц Вільям на могилі своєї прабабусі принцеси Аліси / Фото: Associated Press

Місце поховання принцеси Аліси в Єрусалимі / Фото: Associated Press

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