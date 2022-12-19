Пережили Чорнобиль та російську окупацію: волонтери відновили будинок пенсіонерів, які вдруге за життя залишаються без домівки

На Київщині у самому розпалі проєкт "Повернись додому", розпочатий волонтерами "Медіаоборони". В рамках цієї ініціативи будівельники, благодійники та волонтери обєдналися, щоб безкоштовно відбувати зруйновані війною будинки звичайних українців. Наразі волонтери взялися за відновлення оселі Ніни Петрівни та Василя Павловича Саханди з Бучанського району.

Подружжя вже вдруге починає життя з чистого аркуша. 1986-го після аварії на ЧАЕС їх евакуювали на Київщину - до села Нове Залісся. А 24 лютого 2022 року до їхньої домівки прийшла війна.

"Заїзжають ті рускіє, а один чоловік взяв взяв двостволку і хотів пужнуть танк. Тоді солдат розвертає ствол і стріляє по хаті. Загинуло шість людей, серед них діти. Молодшому лише рік і три місяці", – згадує Василь Павлович.

Побували загарбники і на його подвір'ї.

"В мене забрали машину, а ще зажадали балончик із фарбою. Намалювали свою свастику - літеру V. Всілися вп'ятьох, один бурят в багажнику, поїхали по селу та почали стріляти просто по наших будинках", – розповів чоловік.

За декілька днів, в ніч проти 9 березня величезний снаряд прилетів на подвір'я родини Саханда, зруйнувавши значну частину будинку та утворивши семиметрову вирву.

"Ми сиділи вдома, коли почули вибух та звук розбитого скла. Чоловік впав та знепритомнів, я його звала, але він мовчав. Вже потім обізвався", – плачучи, згадує Ніна Петрівна.

Коли чоловік та жінка вийшли на двір, то побачили величезну яму, а навколо каміння, пісок та уламки. Згодом з'ясувалося, що життя родині врятувала машина, що спрацювала як воздушна подушка.

А ось будинок був розрушений вщент, тож пенсіонери декілька місяців жили у сусідів. Повернути надію на життя у власному домі взялася команда проекту "Медіаоборона".

"Коли ми приїзжали до цих людей, вони не вірили, що ми тут не для піару, думали, зараз пофоткають руйнування, поїдуть і нічого не буде. Потім вони були шоковані тим, що приїжджає будівельна бригада. Починає розбирати завали, відновлювати дахи та стелі", – розповідає засновник проєкту Олександр Дубінський.

Будівельні роботи виконує бригада з Вінницької області.

"Я зібрав всіх хлопців і пояснив, що є зруйновані будинки, треба допомогти людям відновити їх. Багато хлопців сказали, ми прийдем та допоможем. А там буде, що їсти, буде, де спати? Я сказав, будемо організовувати. Здебільшого, вони живуть в тих домах, які ми відновлюємо, де умов нема, стіни та підлога грязні, дверей десь немає", - розповідає забудовник та меценат Володимир Хоменко, що допомагає проєкту робочою силою та будівельними матеріалами.

Роботи з відновлення домівки пенсіонерів було чимало.

В будинку замінять покрівлю, укріплять стіни, поставлять вікна, замінять опалення, а також відновлять сарай для худоби.

Чи впораються будівельники із надскладним завданням, дивіться в сюжеті.

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