Перлинне намисто Кейт: чим особлива прикраса, яку принцеса Уельська вдягла на пам'ятний захід

Під час вчорашнього виходу на публіку принцеси Кейт уся увага була прикута до її нової прикраси на шиї.

Багато королівських шанувальників звернули увагу на те, що принцеса Уельська обрала для виходу на захід на згадку про жертв Голокосту перлинне намисто з п'яти ниток (так робила і покійна королева Єлизавета II).

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Спочатку передбачалося, що це прикраса зі скриньки королеви, але пізніше з'ясувалося, що намисто від єврейського бренду Susan Сaplan, про що бренд написав у своєму Instagram.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

"Сьогодні виповнюється 80 років від дня Голокосту, і як єврейський бренд ми пишаємося тим, що принцеса Уельська вирішила одягнути наше намисто на сьогоднішню панахиду в ознаменування Дня пам'яті жертв Голокосту", — написано у підписі до фотографій Кейт із заходу в Лондоні.

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Це намисто з п'яти ниток штучних перлин із застібкою з кришталевими кристалами Swarovski.

Раніше ми також показували відео, яким Кейт та Вільям Уельські поділилися у соцмережах після заходу.

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