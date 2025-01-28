Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перлинне намисто Кейт: чим особлива прикраса, яку принцеса Уельська вдягла на пам'ятний захід

Перлинне намисто Кейт: чим особлива прикраса, яку принцеса Уельська вдягла на пам'ятний захід

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Під час вчорашнього виходу на публіку принцеси Кейт уся увага була прикута до її нової прикраси на шиї.

Багато королівських шанувальників звернули увагу на те, що принцеса Уельська обрала для виходу на захід на згадку про жертв Голокосту перлинне намисто з п'яти ниток (так робила і покійна королева Єлизавета II).

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images
Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Спочатку передбачалося, що це прикраса зі скриньки королеви, але пізніше з'ясувалося, що намисто від єврейського бренду Susan Сaplan, про що бренд написав у своєму Instagram.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images
Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

"Сьогодні виповнюється 80 років від дня Голокосту, і як єврейський бренд ми пишаємося тим, що принцеса Уельська вирішила одягнути наше намисто на сьогоднішню панахиду в ознаменування Дня пам'яті жертв Голокосту", — написано у підписі до фотографій Кейт із заходу в Лондоні.

(гортайте фото праворуч)

Це намисто з п'яти ниток штучних перлин із застібкою з кришталевими кристалами Swarovski.

Раніше ми також показували відео, яким Кейт та Вільям Уельські поділилися у соцмережах після заходу.

Читайте також:

Оновлення Нацвідбору на Євробачення: Що нового чекати цього року? ЖВЛ представляє

Оновлення Нацвідбору на Євробачення: Що нового чекати цього року? ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація