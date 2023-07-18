Перлинний чокер королеви Камілли, який порівнюють із прикрасою Діани: який він має вигляд

Вчора королева Камілла відсвяткувала своє 76-річчя. Сьогодні хочемо поговорити про одну прикрасу, яку королева часто носить і дуже любить і, яка дуже вже нагадує нам кольє принцеси Діани, першої дружини Чарльза.

Цей чокер королеви Камілли з п'яти перлинних ниток, з великим рожевим топазом посередині, посипаним діамантами – саме один із її улюбленців із ювелірної скриньки.

Застібка чокера колись була брошкою, поки 2000 року принц Чарльз не придбав прикрасу на аукціоні "Сотбіс" майже за 30 тисяч доларів. Аксесуар він подарував дружині і він був перероблений в застібку для чокера.

Як пише express раніше, це була брошка едвардіанської епохи 1830-х років, яку король Чарльз III купив на аукціоні 2000-х роках за 160 000 фунтів стерлінгів. Рожевий топаз символізує процвітання, красу та благополуччя, і Камілла часто одягає його на королівські кінні перегони в Аскоті чи садові вечірки у Букінгемському палаці.

Королева Камілла, друга дружина короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Також це намисто часто порівнюють з тим, що носила перша дружина Чарльза — принцеса Діана. Коли стало відомо про їхнє із Чарльзом розлучення, принцесу сфотографували у перлинному чокері з великим сапфіром посередині. Це кольє ідеально поєднувалося із заручальною каблучкою принцеси Діани, яке сьогодні належить іншій принцесі Уельській — Кетрін, дружині її старшого сина принца Вільяма.

Принцеса Діана, перша дружина короля Чарльза ІІІ / Фото: Getty Images

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