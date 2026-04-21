Перша леді Екваторіальної Гвінеї одягла костюм з портретом Папи Римського

Реклама

Обраний минулого року Папа Римський Лев XIV вирушив у апостольську 11-денну подорож до Африки, у межах якої відвідав Екваторіальну Гвінею і зустрівся з правителем цієї країни та його дружиною — Теодором Обіанг Нгема Мбасого і Констанцією Манге.

74-річна жінка вирішила по-особливому привітати понтифіка, адже замовила костюм з його величезним портретом і одягла його у день зустрічі з ним.

Ансамбль першої леді включав блузу з коміром і довгими рукавами, а також довгу спідницю. Обидві речі були блакитного кольору, мали великий принт та були прикрашені атласними стрічками.

Реклама

Образ доповнював головний убір з такої самої тканини, що і костюм.

Також Констанція Манге взула туфлі-слігбеки, які поєднала з сумкою від Chanel