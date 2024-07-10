Перша леді Литви у кораловій сукні-футлярі позувала на заході з нагоди 75-ї річниці НАТО

Президентське подружжя Литви перебуває у США, куди вони приїхали на саміт.

Президент Литви Ґітанас Науседа з дружиною Діаною Науседене побували на заході з нагоди 75-ї річниці НАТО у Вашингтоні. Розглянемо образ, який перша леді обрала для цієї події.

На Діані було коралове вбрання, яке складалося із сукні-футляра і приталеного жакета без коміра та ґудзиків. Костюм вона скомбінувала з туфлями карамельного відтінку на високих шпильках.

Ґітанас Науседа і Діана Науседєне / Фото: Associated Press

Дружині президента зробили укладання з прикореневим об'ємом і локонами та макіяж із помадою ягідного відтінку. У вухах у неї були білі довгі сережки.

Ґітанас Науседа і Діана Науседєне / Фото: Associated Press

Ґітанас Науседа одягнув чорний костюм, білу сорочку і темно-бордову краватку у білі цятки.

Ґітанас Науседа і Діана Науседєне / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Діана Науседене взяла участь у Другому міжнародному саміті перших леді та джентльменів у Києві. Там вона постала у діловому штанному костюмі пудрового кольору і туфлях з декором.

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