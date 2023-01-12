Перша леді Мексики у яскравій сукні з квітковим принтом сходила до музею

Беатріс Гутьєррес Мюллер влаштувала для Джилл Байден і Софі Грегуар Трюдо екскурсію в археологічному музеї.

У Мексиці відбувся саміт лідерів трьох країн Північної Америки. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор і його дружина Беатріс Гутьєррес Мюллер зустрічали у себе в гостях учасників саміту – президента США Джо Байдена, його дружину Джилл Байден, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, його дружину Софі Грегуар Трюдо.

Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Перша леді Мексики влаштувала для своїх колег похід до археологічного музею Templo Mayor у Мехіко.

Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Беатріс цього дня мала чарівний вигляд. Вона одягла сукню кольору фуксії довжини міді з широким тканинним поясом і чорний жакет. Вбрання перша леді скомбінувала з чорними туфлями на стійких підборах.

Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Мюллер зробила собі зачіску з локонами та макіяж із чорними тінями на повіках і рожевою помадою на губах. Аутфіт вона завершила елегантними сережками з перлами і камінням, а також каблучкою з перлиною.

Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Коли Беатріс розглядала експозиції у музеї, вона одягла на обличчя оптичні окуляри у персиковій оправі.

Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, перша леді США Джилл Байден на цю зустріч одягла темно-синю обтислу сукню з ґудзиками у зоні декольте і замшеві туфлі кольору фуксії.

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