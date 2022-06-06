Перша леді Олена Зеленська вшанувала пам'ять журналістів, що загинули під час війни в Україні

Перша леді Олена Зеленська вшанувала пам'ять журналістів, що загинули під час війни в Україні

6 червня в Україні святкують День журналіста - професійне свято журналістів, кореспондентів та репортерів. Перша леді Олена Зеленська у своєму дописі в телеграм-каналі згадала про тих журналістів, які загинули під час широкомасштабного вторгнення РФ.

"Ми вже не прочитаємо їхніх нових текстів. Не побачимо свіжих репортажів. Вони довічно акредитовані на війну. Журналісти, які загинули через напад Росії, сьогодні б мали святкувати свій професійний день.

Натомість ми їх згадуємо mediamemorial.in.ua/ua - Євгена Бабеля, 78-річного військового журналіста, який помер після багатоденних тортур у полоні в російських військових. Завжди усміхненого Олександра Махова, який освідчився коханій і загинув на передовій під Ізюмом. Віру Гирич, яка не поїхала з Києва, документуючи події в місті, і в її будинок влучила ракета.

Це день не лише українських медійників. А й французького журналіста Фредеріка Леклерка, якого розстріляли росіяни, коли він їхав з колоною евакуйованих мирних жителів. Ірландського оператора Пʼєра Закжевські, який пройшов Ірак, Афганістан, Сирію, і загинув на окупованій Київщині. Американця Брента Рено, що потрапив у засідку під Ірпенем. Литовця Мантаса Кведаравічюса, якого взяли в заручники і розстріляли під Маріуполем.

Понад тридцять медійників уже не повернуться із війни. І сотні ризикують життям щодня, щоб світ дізнавався правду про російські звірства. Щоб Україна не сходила з перших шпальт. Щоб кожного ранку ми знали, якою була ніч для країни.

Це справжній інформаційний фронт, бо розв’язана Росією війна є водночас війною проти свободи слова та правди у всьому світі. Дякую вам, журналісти, за те що бороните її. Вбережіть і себе, будь ласка", - написала Олена Зеленська.

Вихідними, нагадаємо, дружина президента України провела акцію вшанування пам'яті маленьких українців, що загинули після широкомасштабного вторгнення Росії до України.

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