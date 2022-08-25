Перша леді у білій вишиванці, президент у сорочці з танками: Олена Зеленська показала гарне фото

Олена Зеленська вчора, у День Незалежності України, опублікувала в Instagram гарну спільну світлину з чоловіком Володимиром Зеленським. Подружжя позує біля Маріїнського палацу і тримається за руки.

Перша леді обрала образ у класичних кольорах. На ній була сорочка з вишивкою "білим по білому" та чорна спідниця з поясом-корсетом, який імітував нижню частину жакета з ґудзиками.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Шию вона прикрасила перлинним намистом з кулоном і делікатним ланцюжком. Хвиляста зачіска і ніжний макіяж завершили гарний образ пані Зеленської.

Президент був одягнений у чорні штани і цікаву вишиванку кольору хакі від бренду Indposhiv. Сорочка має авторську вишивку білоруської художниці Руфіни Базлової: танки, БТР, колоски пшениці та українці, які тримаються за руки.

"У нашій столиці – "парад" потрощеної техніки ворога. У наших зранених містах народжуються діти. Наші люди вірять у ЗСУ. Наші Збройні Сили вірять у наших людей. І всі ми віримо в себе. Наш прапор підіймають по всьому світу, і по всьому світу звучать привітання українською. Наші сльози ще не висохли. Але ми хочемо й будемо усміхатися.

Це День Незалежності під час війни за незалежність. Боротьби за кожного з нас. За кожну домівку та кожну родину. Бо Україна – це всі ми. З Днем Незалежності, Україно! З Днем Незалежності – вистражданої, відвойованої, захищеної та заслуженої. І нехай скоро ми так само скажемо одне одному: "З Днем перемоги!" – написала Олена.

Нагадаємо, Володимир і Олена Зеленські вчора, у День Незалежності України, вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули під час захисту нашої країни від російських окупантів. Перша леді обрала для свого аутфіту стильний блакитний костюм від українського бренду Lake Studio, який складався із прямих штанів і жакету без коміра з вишивкою квітів.

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