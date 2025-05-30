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Перша леді у двобортному жакеті, президент — у білій сорочці: подружжя Макронів, тримаючись за руки, відвідало храм в Індонезії
Макрони перебувають у турі Південно-Східною Азією.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон разом із президентом Індонезії Прабово Субіанто відвідали храм Боробудур у Магеланзі. На його тлі подружжя пофотографувалося, тримаючись за руки.
Перша леді з’явилася там у діловому чорному костюмі, який складався з двобортного подовженого жакета з великими накладними кишенями і прямих вузьких штанів зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними туфлями-човниками на шпильках.
У Бріжит було укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із пишними віями, делікатні ланцюжки на шиї, браслети та каблучки на руках.
Еммануель був одягнений у чорні штани та білу сорочку, рукави якої підкотив і розстебнув верхній ґудзик. Взутий він був у чорні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон гаряче поцілувала чоловіка Макрона у присутності президента Індонезії.